Kayıp Dünya: Jurassic Park oyuncuları kimler? Kayıp Dünya: Jurassic Park konusu ne? Jurassic Park serileri neler? Michael Crichton romanından uyarlanan, usta yönetmen Steven Spielberg'in yönettiği film, hasılatı ile yapımcısının yüzünü güldürdü. Büyük başarılı yapımın oyuncuları kimler? Kayıp Dünya:Jurassic Park filmi konusu nedir?

KAYIP DÜNYA: JURASSİC PARK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adada bazı dinazorlar hayatta kalmayı başarmıştır.Dinazor üreten Site B kod adlı tesis kasırga sonucu yıkılmış ve dinazorlar serbest kalmıştır. Aradan geçen dört yıl içinde dinazorlar büyümüş ve birer canavar haline gelmişlerdir. Sitenin sahibi itibarını korumak için dinazorları doğal çevrelerine bırakmayı amaçlamaktadır.

JURASSİC PARK SERİLERİ

Jurassic Park 1

(1993)

Jurassic Park 2:The

Lost World (1997)

Jurassic Park 3

(2001)

Jurassic World (2015)

KAYIP DÜNYA: JURASSİC PARK OYUNCULARI

-Jeff Goldblum

-Julianne Moore

-Camille Belle

-Peter Stormare

-Ariana Richards