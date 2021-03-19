Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu (2)

19.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:16
Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu (2)

OTOPSİ YAPILACAKAydın'ın Kuşadası ilçesinde kayıp olarak aranırken cesedi bulunan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in (36) cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayıp olarak aranırken cesedi bulunan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in (36) cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ergier'in bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. Ergier'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 300 metre taşınarak cenaze aracına konulup İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),


Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu (2)
Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu (2)
Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu (2)
Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 19:16:34. #1.16#
title