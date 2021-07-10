Kayıp büyükbaş hayvanı ararken kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu
Yozgat'ta kayıp büyükbaş hayvanı ararken kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu.
Yozgat'ta kayıp büyükbaş hayvanı ararken kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu.
Kadışehri ilçesine Yavuhasan köyünde 16 yaşındaki T.Y, dün akşam ahıra gelmeyen ineği arkadaşlarıyla aramaya çıktı.
Köyün dağlık alanında arkadaşlarından ayrılan Y.T. eve dönmeyince ailesi jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Gece arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Y.T'yi sabah saatlerinde Tokat'ın Zile ilçesi sınırları yakınlarında dere kenarında buldu.
Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Kadışehri Devlet Hastanesi'ne götürülen T.Y, muayenenin ardından taburcu edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul