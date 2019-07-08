Kayıp Buse için kadavra köpekli arama başlatıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar için jandarma tarafından hortumun yaşandığı bölgede karada arama çalışması başlatıldı. Bu sabah saatlerinde başlayan çalışmada Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bir kadavra arama köpeği de destek veriyor. Kaybolmasının üzerinden 165 gün geçen ve halen haber alınamayan Buse Acar için bu sabah erken saatlerinde bölgeye giden 15 kişilik JAK timi, bugüne kadar arama çalışmalarının merkezi olan Ağva deresinin üst kısımlarında karadan çalışma başlattı. Herhangi bir ihbar ya da bulgunun olmadığı, Ağva deresi ve denizdeki arama çalışmalarının da öncelikli olduğu, hortumun çıktığı güzergahta sabah başlatılan çalışmalarda karadan yapılan arama çalışmalarının tüm gün devam edeceği bildirildi. Arama çalışmalarına baba Ahmet Acar da katıldı. Buse Acar için son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından geçtiğimiz hafta yeniden denizde arama başlamış, talihsiz kızın annesiyle birlikte içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiği Ağva deresinin denizle birleştiği noktanın açıklarına giden Sahil Güvenlik timi 12 metre ile 20 metre arasındaki derinlikte Buse'nin izlerini aramıştı.

(Hanım Türk/İHA)

Kaynak: İHA