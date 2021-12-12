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Kayıp başvurusunda bulunulan Berk, arkadaşının evinde çıktı

Kayıp başvurusunda bulunulan Berk, arkadaşının evinde çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu (14), dün akşam annesini arayarak, arkadaşında olduğunu söyledi.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu (14), dün akşam annesini arayarak, arkadaşında olduğunu söyledi.

Finike Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık'ta, Kum Mahallesi'ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu'na "Arkadaşımla buluşacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi. Oğlundan 5 gündür haber alamayan Meziya Tosunoğlu, dün polise başvurdu. Berk Tosunoğlu dün akşam saatlerinde annesini arayarak, bir arkadaşının evinde olduğunu belirterek, eve geldi. Annesiyle polise giderek polise ifade veren Berk'in, arkadaşının ailesine de "Ailemin sizde kalacağımdan haberi var" dediği ortaya çıktı.


Kayıp başvurusunda bulunulan Berk, arkadaşının evinde çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren - Son Dakika Haberleri

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