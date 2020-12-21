Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu

21.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:11
Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için girdiği ırmakta kaybolan Hamdullah Bayram'ın (43) cansız bedenine ulaşıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için girdiği ırmakta kaybolan Hamdullah Bayram'ın (43) cansız bedenine ulaşıldı.

3 çocuk babası Hamdullah Bayram, geçen cumartesi günü, balık avlamak için Kulak Mahallesi'nden geçen Berdan Irmağı'na girdi. Ancak kısa süre sonra suda kayboldu. Sahil Güvenlik, su altı deniz polisi ve AFAD ekiplerinden oluşan 20 kişilik ekip, kayıp balıkçıyı aramak için çalışma başlattı.

Hamdullah Bayram'ın bugün, suya girdiği yerden yaklaşık 50 metre ileride cansız bedeni bulundu.

Ceset, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Şevket Çoruh Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Çağdaş Atan Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:13:26. #1.15#
title