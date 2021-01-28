Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (4)
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Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (4)

28.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:45
Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (4)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 'PİŞMANIM' DEDİSamsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sevgilisi Muharrem Coşkun, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 'PİŞMANIM' DEDİ

Samsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sevgilisi Muharrem Coşkun, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun, adliye girişinde gazetecilerin soruları üzerine 'Pişmanım' dedi.


Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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