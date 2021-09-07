Kayıp alzheimer hastası kadın köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu (2)
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Kayıp alzheimer hastası kadın köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu (2)

Kayıp alzheimer hastası kadın köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

KÖYE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUKöydeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Emine Uyar, jandarma komandolar tarafından köye 2 kilometre uzaklıktaki sulama göleti yakınında ormanlık alanda bulundu.

KÖYE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Köydeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Emine Uyar, jandarma komandolar tarafından köye 2 kilometre uzaklıktaki sulama göleti yakınında ormanlık alanda bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen Uyar, ailesine teslim edildi. 


Kayıp alzheimer hastası kadın köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu (2)
Kayıp alzheimer hastası kadın köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu (2)
Kayıp alzheimer hastası kadın köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu (2)
Kayıp alzheimer hastası kadın köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

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