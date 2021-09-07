Kayıp alzheimer hastası kadın köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu (2)

KÖYE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUKöydeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Emine Uyar, jandarma komandolar tarafından köye 2 kilometre uzaklıktaki sulama göleti yakınında ormanlık alanda bulundu.