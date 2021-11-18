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Son dakika... Kayıp 2 kardeş İznik Gölü'nde aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kayıp 2 kardeş İznik Gölü'nde aranıyor Bursa'nın Kestel ilçesinden kayıp olan 2 kardeş ailesine İznik Gölünde intihar edeceğiz diyerek kayıplara karıştı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Kayıp 2 kardeş İznik Gölü'nde aranıyor

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinden kayıp olan 2 kardeş ailesine İznik Gölünde intihar edeceğiz diyerek kayıplara karıştı. Çok sayıda jandarma ekibi 2 kardeşin İznik gölünün etrafında arıyor. Aramalara bot komutanlığı ekipleri de katıldı.

Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hasan ve Hüseyin Karacan isimli kardeşler yakınlarının iddiasına göre İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre Hasan Karacan ve Hüseyin Karacan'dan ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler çok sayıda jandarma ekibi İznik gölünde karadan ve sudan arama çalışmaları başlattı.

Son dakika... Kayıp 2 kardeş İznik Gölü'nde aranıyor

Son dakika... Kayıp 2 kardeş İznik Gölü'nde aranıyor

Son dakika... Kayıp 2 kardeş İznik Gölü'nde aranıyor

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İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Son Dakika Haberleri

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