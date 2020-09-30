Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)
30.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:55
TUTUKLANDISamsun'da kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ali Peltel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Samsun'da kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ali Peltel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY