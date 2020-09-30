Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)
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Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)

30.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:55
Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)

TUTUKLANDISamsun'da kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ali Peltel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Samsun'da kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ali Peltel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)
Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)
Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)
Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)
Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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