Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (2)
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Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (2)

30.09.2020 12:16 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:20
Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan ve kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltında bulunan A.P. (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan ve kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltında bulunan A.P. (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (2)
Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (2)
Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (2)
Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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