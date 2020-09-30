Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (2)
30.09.2020 12:16 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:20
ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan ve kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltında bulunan A.P. (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan ve kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltında bulunan A.P. (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY