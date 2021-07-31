Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
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Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi

Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde ailesi ile birlikte gezmeye çıkan Pumpul Karademir'in (71), dengesini kaybedip 70 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirdiği anlar, bu sırada cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından görüntülendi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde ailesi ile birlikte gezmeye çıkan Pumpul Karademir'in (71), dengesini kaybedip 70 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirdiği anlar, bu sırada cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından görüntülendi. Olaya tanıklık eden Karademir'in eşi, kızı, damadı ve torunu büyük şok yaşadı.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana gelen olayda, eşi Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıkan Pumpul Karademir, dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Karademir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarılıp Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Pumpul Karademir'in uçurumdan düştüğü anlar, gezi sırasında Kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Şahiner'in önünde yürüyen Karademir, uçurumun kenarına geldiğinde aşağıya bakmaya çalıştı. Bu sırada Ayla Şahiner annesine, "Anne gitme, hayır, anne gitme" diye selendi.

ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU

"Başım döndü" diyen damadının ise kayınpederi Mehmet Karademir'e "Baba tut şunu baba tut" diye seslendiği duyuldu. O anlarda Pumpul Karademir dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Çığlık seslerinin yükseldiği görüntülerde kayıt sona erdi.

Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi
Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta

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