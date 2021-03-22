Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi

Batman'da kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kayınpeder damadını silahla vurarak ağır yaraladı. Kayınpeder olay yerinden kaçarken, damat ise kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte hayatını kaybetti.

Batman Hasankeyf yolunda kayınpeder ile damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder damadını silahla vurdu.

YARALI OLARAK SIĞINDIĞI BENZİNLİKTE ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs, bir benzin istasyonunda düşüp yere yığıldı. Şahıs burada hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Hayatını kaybeden şahıs, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kayınpeder yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı