Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı

Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kayınbirader ve eniştesi arasına çıkan kavgada bir kişi başına levye ile vurularak bir kişi ise darp edilerek yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kayınbirader ve eniştesi arasına çıkan kavgada bir kişi başına levye ile vurularak bir kişi ise darp edilerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Demircimüezzin köyünde ikamet eden M.A., bir süredir kayınbiraderleri olan ve ilçede esnaflık yapan M.K. ve K.K. ile anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi. Enişteleri olan M.A. ile konuşmak için köye kadar giden M.K. ve K.K. arasında anlaşmazlık yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Köylülerin araya girerek ayırdığı kavgada 15 yaşındaki esnaflık yapan kardeşlerin yanında çalışan çırak, elindeki levye ile S.A'nın başına vurdu. Başına aldığı darbe ile yaralanan S.A. ve kavgada darp edilerek yaralan C.A. adlı şahıs, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.A., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbarın üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kavgaya karışan M.K. ve K.K. ile yanlarında çalışan 15 yaşındaki çırağı ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olay hakkında bilgi veren yaralı S.A., "Köyde kavga çıktı abim ile kayınbiraderleri arasında. Bende kavgaya karıştım. Arkamdan levye ile başıma vurdular. Üç kişiydiler" dedi. - KASTAMONU

Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı
Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'İstediğimle yatarım' diyen eşini öldürmüştü! Mahkemede hüngür hüngür ağladı
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldürmüştü! Mahkemede hüngür hüngür ağladı
Metrobüste korku dolu anlar! Araç içerisinde başlayan tekmeli yumruklu kavga yola sıçradı
Metrobüste korku dolu anlar! Araç içerisinde başlayan tekmeli yumruklu kavga yola sıçradı
Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi! Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı
Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi! Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın İlker Kaleli Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:56:50. #1.16#

title