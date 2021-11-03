KAYIKTAN DÜŞÜP ÇAYDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde balık tutmak için açıldığı Alara Çayı'nda kayığın alabora olması nedeniyle düşerek kaybolan Ahmet Uyar'ın (67) bulunması için çalışma başlatıldı.

Alanya ilçesi Okurcalar mahallesinde oturan Ahmet Uyar, gece balık tutmak için attığı ağı toplamak amacıyla sabah saatlerinde Alara Çayı'na kayıkla açıldı. Alanya ve Manavgat'ı birbirinden ayıran çayda, Uyar'ın kayığı alabora oldu. Bu sırada çaya yakın bahçede zeytin toplayan karısı, Uyar'ın yardım istediğini fark etti. Eşi de yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çayda yaptığı incelemede, kayığı buldu. Uyar'ın bulunması amacıyla jandarma sualtı arama ekibi çalışma başlattı. Çay kenarına gelen Uyar'ın yakınları da arama çalışmalarını izledi.

Okurcalar Mahalle Muhtarı Hasan Emiroğlu, "Ahmet Uyar akşam attığı ağı toplamak için ırmağa giriyor. Ağı toplarken sanırım ağırlıktan dolayı tekne devriliyor, suya düşüyor. Çayın yakınında zeytin toplayan karısına sesleniyor. Eşi yardım etmesi için oğlunu aradı. Oğlu da beni aradı. Geldik ama çok geç kalındı. Şu anda aramalar devam ediyor" dedi.