Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı
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Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı

29.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:52
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı

'Mahallenin Muhtarları', 'Kaygısızlar' ve 'Çocuklar Duymasın' gibi çok sayıda dizide rol alan oyuncu Tevfik İnceoğlu, bir ayda 20 kilo verdi. İnceoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı.

'Mahallenin Muhtarları', 'Kaygısızlar' ve 'Çocuklar Duymasın' gibi çok sayıda dizide rol alan Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

BİR AY ÖNCE TÜP MİDE AMELİYATI OLDU

Şeker hastalığı ile mücadele eden ünlü oyuncu, bir ay önce tüp mide ameliyatı oldu. 53 yaşındaki Tevfik İnceoğlu, ameliyat sonrası 20 kilo verdi ve şekeri normale döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İnceoğlu'nun fit hali dikkat çekti.

TEVFİK İNCEOĞLU KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu Tevfik İnceoğlu, 2 yaşında İzmir'e yerleşmiş ve 26 yaşına kadar İzmir'de yaşantısını sürdürmüştür.

Mahallenin Muhtarları dizisinde Deli karakteri ile tanıdığı Tevfik İnceoğlu, asıl çıkışını ise Kaygısızlar dizisi ile gerçekleştirmiştir. Tevfik İnceoğlu, Kaygısızlar dizisindeki Kürşat rolüyle seyircilerin karşısına çıkmıştı.

İşte Tevfik İnceoğlu'nun yeni hali;

Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu son görüntüsüyle şaşırttı
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu son görüntüsüyle şaşırttı
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı

Kaynak: Hürriyet

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