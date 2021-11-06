Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı - Haberler
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Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı Şırnak'ın Uludere ilçesinden il merkezi istikametine giden otomobil kayganlaşan yolda kaza yaparak köprüde asılı kaldı.

ŞIRNAK (İHA) - Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinden il merkezi istikametine giden otomobil kayganlaşan yolda kaza yaparak köprüde asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GP 573 plakalı otomobil Uluder'den Şırnak'a doğru giderken yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayarak köprü demirlerine çarptı. Demirleri kıran otomobil köprüde asılı kaldı. İçinde sadece şoförün olduğu otomobilde herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Olayın ardından kaza yerine jandarma trafik ekipleri gelip aracı bulunduğu yerden çekti.

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Son Dakika Haberleri
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