Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu
31.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:44
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kaybolan inek, sahibi tarafından kalçasına balta saplanmış olarak bulundu.
Beldede oturan Burhan Kara (43), Holstein cinsi ineğinin ahırda olmadığını fark etti. Kara, kaybolduğunu sandığı ineğini oğlu Muhammet Kara'nın (17) aramasını istedi.
DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ
Muhammet Kara, ineği Tahir D.'ye (65) ait arazide sol kalça kalçasına balta saplı şekilde buldu. Burhan Kara, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince ifadesi alınan Tahir D., baltanın kendisine ait olmadığını söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İneğin sol kalça kısmındaki balta, veteriner hekimlerce çıkartılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE