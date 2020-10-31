Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu
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Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu

31.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:44
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kaybolan inek, sahibi tarafından kalçasına balta saplanmış olarak bulundu.

Beldede oturan Burhan Kara (43), Holstein cinsi ineğinin ahırda olmadığını fark etti. Kara, kaybolduğunu sandığı ineğini oğlu Muhammet Kara'nın (17) aramasını istedi.

DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Muhammet Kara, ineği Tahir D.'ye (65) ait arazide sol kalça kalçasına balta saplı şekilde buldu. Burhan Kara, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince ifadesi alınan Tahir D., baltanın kendisine ait olmadığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İneğin sol kalça kısmındaki balta, veteriner hekimlerce çıkartılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları (3)
MURAT: Kesin hayvanı kesecekti namusuz hırsız inşallah biride sana o hayvana yaptığınıyapar
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ÖMER TURAN: inege balta ile saldırmışlar demekki keseceklermiş. böyle müslüman olur mu. böyle insan olur mu. bulun ve en agırından cezasını verin. nerede o yürek nerede o adalet.
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E G M: O HAYVANI BALTAYLA YARALAYAN İNSAN OLAMAZ
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500
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