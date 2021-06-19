TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da eşiyle birlikte gittiği tarladan yürüyüşe çıktığı sırada kaybolan görme ve işitme engelli Hörü Sarı (67), arama-kurtarma ekiplerince 13 saat sonra bulundu.

BURSA'da eşiyle birlikte gittiği tarladan yürüyüşe çıktığı sırada kaybolan görme ve işitme engelli Hörü Sarı (67), arama-kurtarma ekiplerince 13 saat sonra bulundu.

Orhaneli ilçesi kırsal Göktepe Mahallesi'nde Ali Sarı (70), dün öğle saatlerinde eşi Hörü Sarı ile birlikte tarlasına gitti. Ali Sarı tarlada çalışırken, saat 18.00 sıralarında eşinin tarlada olmadığını fark etti. Bir süre tarlanın çevresinde eşini arayan Ali Sarı, bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine tarlaya gelen jandarma ekiplerinin araması da sonuçsuz kalınca bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA Kardeşe Vefa Derneği, ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. 104 kişilik arama-kurtarma ekibi, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler, bugün sabah saatlerinde Hörü Sarı'yı ormanlık alanda yürürken buldu. 13 saat sonra bulunan Hörü Sarı, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hörü Sarı, evine götürüldü.

TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Diyarbakır'da işitme engelli baba, çocuklarına şiddet uygulayan eşini işaret diliyle polise şikayet etti
Diyarbakır'da işitme engelli baba, çocuklarına şiddet uygulayan eşini işaret diliyle polise şikayet etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Selçuk Tekay Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Aytaç Kara Okay Yokuşlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 11:35:59. #1.15#

title