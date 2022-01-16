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KAYBOLAN ADAM ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan Hasan Tan'ın (73), bugün dere kenarında cansız bedeni bulundu.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan Hasan Tan'ın (73), bugün dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma, Çimenbağ mahallesinde oturan Hasan Tan için arama çalışması başlattı. Jandarmanın arama kurtarma çalışmalarına İnsani Yardım Derneği (İHH) ekipleri de katıldı. Hasan Tan için arama çalışmaları, havanın kararması üzerine sonlandırıldı.

Bu sabah tekrar başlayan arama çalışmaları, mahalle kırsalı ve yol boyunca devam etti. Köylülerin jandarmaya haber vermesiyle, Tan'ın cansız bedeni, yolun 50 metre alt tarafında bulunan dere kenarında bulundu. Cumhuriyet Savcılığı incelemesinin ardından cenaze bulunduğu yerden alındı. Hasan Tan'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYBOLAN ADAM ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN ADAM ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN ADAM ÖLÜ BULUNDU

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan Hasan Tan'ın (73), bugün dere kenarında cansız bedeni bulundu.

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