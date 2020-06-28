Kaybolan 7 yaşındaki İkranur için seferber oldular
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Kaybolan 7 yaşındaki İkranur için seferber oldular

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur için seferber oldular 60 kişilik Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri 7 yaşındaki İkranur'u bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna: "İnşallah çocuğumuzu bir an önce sağ salim bularak ailesine teslim...

28.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:28

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur için seferber oldular

60 kişilik Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri 7 yaşındaki İkranur'u bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna:

"İnşallah çocuğumuzu bir an önce sağ salim bularak ailesine teslim edeceğiz"

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin her türlü bilgiyi değerlendirdiği arama çalışmalarında belirlenen noktalar didik didik aranıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi, arkadaşlarına bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi. Köyde arama yapan Tirsi ailesi kızlarını bulamayınca yetkililere haber verdi. Dün akşam saatlerinde kaybolan küçük kız için 60 kişilik Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gece geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarında sonuç alınamazken, ekipler bu sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlattı. İcilli köyüne gelerek arama çalışmalarını takip eden Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Gültekin'den bilgi aldı. Tirsi ailesi ile de görüşen Kaymakam Tuna, ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Kaymakam Tuna, "Valiliğimizin Koordinasyonunda arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah çocuğumuzu bir an önce sağ salim bularak ailesine teslim edeceğiz" dedi.

AKUT Giresun gönüllüsü Levent Sevinç ise, herhangi bir ipucuna rastlanılmadığını dile getirerek, "Son görülme noktasına odaklandık. Tanıkları dinledik, planlamamızı yaptık. Son görüldüğü noktadan rota taraması, alan araması ve bölge aramasına yoğunlaştık. Acil arama ekiplerimizi o bölgelere yönlendirdik. Herhangi bir ipucuna rastlayamadık. Stratejiyi değiştirdik. Gece saatlerinde çalışmalarını sürdürdük. Gece boyunca buradaydık. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaları farklı metotlarla aynı bölgeye yoğunlaştık. Kızın son görüldüğü noktadan aşağıdaki dereye doğru taramamızı gerçekleştirdik. Özel harekatçı arkadaşlarımızda arama çalışmalarında batı tarafına yoğunlaştılar" ifadelerini kullandı.

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur için seferber oldular

Kaynak: İHA

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