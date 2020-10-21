Kaybolan 130 bin TL değerindeki altının bedelini hayırsever biri karşıladı
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Kaybolan 130 bin TL değerindeki altının bedelini hayırsever biri karşıladı

21.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:28
Kaybolan 130 bin TL değerindeki altının bedelini hayırsever biri karşıladı

Eve sokakta tanıştığı bir kadın getirdi.

Eve sokakta tanıştığı bir kadın getirdi. O kadınla birlikte 130 bin lirası yok oldu. Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı bir garip kayıp altın olayında hayırsever kişi, 130 bin lirayı ödedi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kayseri'de yaşayan H.K ve M. K. çiftinin bir garip kayıp altın olayını gündeme taşımıştı. İddiaya göre, 75 yaşındaki M. K., geçtiğimiz ağustos ayında sokakta Yeşim isimli bir kadınla tanışmış ve evine getirmişti. Ertesi sabah kadın evden gittiğinde H. K.'nin 130 bin lira değerindeki altınları da yok olmuştu.

Çift, altınlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Altınların yok olmasıyla birlikte yaşadıkları anlaşmazlıkları dile getiren yaşlı çiftin durumuna üzülen bir hayırsever, Müge Anlı'yı arayarak; "Annemle babama benziyorlar. Onların mağduriyetini ben gidereceğim" dedi ve ailenin yaşadığı 130 bin liralık kaybı karşıladı. - İSTANBUL

Kaybolan 130 bin TL değerindeki altının bedelini hayırsever biri karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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