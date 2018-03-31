Mardin'in Nusaybin ilçesini gezmeye gelen vatandaş kaybettiği parasını polis buldu.

8 Mart Mahallesi Aram sokakta yerde 600 lira bulan bir polis memuru ve eşi, söz konusu parayı Şehit Nurettin Ersoy Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Bir gün sonra para kaybettiğini belirterek, merkeze başvuran İbrahim Yetkin'e, parası teslim edildi.

Yetkin, Mersin'den Nusaybin'e oğlunu ziyarete geldiğini ifade ederek, "Polis memurları parayı bana teslim ettiler. Hem parayı bulan polis memuru ve eşine hem de paramı muhafaza altına alan Nusaybin Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkür ediyorum." dedi.