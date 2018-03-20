Kaybedenler Kulübü Yolda, İlk Filmin Açılış Gişesini İkiye Katladı

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrollerinde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in yer aldığı fenomenleşen film Kaybedenler Kulübü'nün ikinci filmi Yolda, 16 Mart'ta izleyicisiyle buluştu.

İLK FİLMİN AÇILIŞINI İKİYE KATLADI

2011 yılında vizyona giren ve bir fenomene dönüşen ilk filmin açılış gişesini ikiye katlayan Kaybedenler Kulübü Yolda, büyük beğeni topladı. Sosyal medyada uzun süredir filmi bekleyen Kaybedenler Kulübü izleyicileri devam filmi Kaybedenler Kulübü Yolda'yla ilgili olumlu yorumlar yaptı.

Filmin başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener'e Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya eşlik ediyor.

YOL DA HAYAT DA PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEZ

Kaan ve Mete Olimpos'ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak yolculuğun iki beklenmedik misafiri daha olacaktır.

İstanbul'a doğru ilerlerken, hayat onlara ve bize yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir…