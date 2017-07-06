Kayatürk, Hayatlar Solmasın Proje Merkezini Ziyaret Etti

AK Parti Van milletvekili Burhan Kayatürk, madde bağımlığı ile mücadele için hazırlanan Hayatlar Solmasın Proje Danışma Merkezini ziyaret etti.



Kayatürk, Hayatlar Solmasın Proje Danışma Merkezini ziyaret ederek, buradaki atölyelerde üretilen takı, ahşap seramik ve ebru kursundaki ürünleri inceledi.



Merkezdeki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Kayatürk, madde bağımlılarının bu kurslar sayesinde beceri kazanıp rehabilite olmalarının tedavileri için önemli olduğunu ifade etti.



Kayatürk, merkezde tedavi olanların aynı zamanda bu proje kapsamında öğrendiklerini, bundan sonraki hayatlarında da sürdürmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"İleri ki hayatlarında öğrendiklerini sürdürebilmeleri için devlet ve özel sektörlerde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Uyuşturucu bağımlılığının, milletin şu anda karşı karşıya kaldığı en önemli toplumsal sorunlardan biridir. Siz yeter ki hayatları söndüren o illet maddeye bulaşmayın ve insanlara maddenin zararlarını anlatın. Temiz bir hayat sürün, biz devlet olarak her zaman yanındayız."