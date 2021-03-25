Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç'tan yaşlılara ziyaret

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Koç ziyaret ettiği yaşlılarla görüştü, onlara hediyeler verdi.

"Büyüklerimiz gerek aile yaşantımızda gerekse toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş, dünümüz ve bugünümüz arasındaki en değerli köprüdür." diyen Koç, şunları kaydetti:

"Bizler de imkanlarımız doğrultusunda yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olup hayat tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bugün ziyaret ettiğim başımızın tacı yaşlılarımızın nazarında tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyor, hepsine sağlık, sıhhat ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin