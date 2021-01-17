Kayan arıcı traktör kurtardı

KARS'ta etkili olan yoğun kar yağışı kentin dört bir yanında farklı görüntülere sahne oldu.

KARS'ta etkili olan yoğun kar yağışı kentin dört bir yanında farklı görüntülere sahne oldu. Kimi yerde güzellik sunarken kimi yerde de vatandaşları mahsur bıraktı.

Merkez Yalçınlar köyünde yoldan çıkan Muhtar Tekin Çiftçi'ye ait hafif ticari aracı kurtarmak için köylüler seferber oldu. Traktörle güçlükle çekilen araç uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı. Mevsim boyunca tali yollarda bu tür olumsuzluklarla zaman zaman karşılaşabildiklerini belirten vatandaşlar, "Kar yağınca bunlarda kaçınılmaz oluyor. Alıştık artık. Allah kaza bela vermesin" dediler.

Kent merkezine giderken tali yolda aracının kaydığını söyleyen Muhtar Tekin Çiftçi, "İnsan gücü yetersiz kalınca traktörü getirip çıkardık. Bu gibi havalarda çok dikkatli olmak gerek. Çok şükür ki bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı