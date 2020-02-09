Kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı
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Kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı sırada kayalık bölgede düşen kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

09.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:27
Kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı

'nın ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı sırada kayalık bölgede düşen kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri grubu üyesi Bodur (61), arkadaşlarıyla Sarsala Koyu mevkisinde yürüyüşe çıktı. Kayalık bölgede bir süre yürüyen Bodur, dengesini kaybederek düştü.

Ayak bileği kırılan Bodur'un arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ambulansa taşınan Bodur, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı
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