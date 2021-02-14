Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı

14.02.2021 21:04 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:08
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Çevlik Mahallesi Düş Tepesi mevkiinde Mehmet Şahin isimli kişi tarafından otlatılan 2 keçi, çıktıkları kayalıklardan inemeyerek mahsur kaldı. Tüm çabalarına rağmen keçiyi kurtaramayan Şahin, durumu yetkililere bildirdi. Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya'nın talimatı doğrultusunda ilçede görevli jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtararak, sahibine teslim etti. Keçileri kurtarıldığı için yetkililere teşekkür eden Mehmet Şahin, "Emeği geçenlere teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun. Mahsur kalan keçilerimi kurtarmak için bulunduğum dağ başına kadar ekipler kısa süre içerisinde geldi. Rabbim tekrar hepsinden razı olsun" dedi.


Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Aleyna Tilki Selami Şahin
Spor Arda Turan Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 21:13:19. #1.16#
title