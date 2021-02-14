Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Çevlik Mahallesi Düş Tepesi mevkiinde Mehmet Şahin isimli kişi tarafından otlatılan 2 keçi, çıktıkları kayalıklardan inemeyerek mahsur kaldı. Tüm çabalarına rağmen keçiyi kurtaramayan Şahin, durumu yetkililere bildirdi. Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya'nın talimatı doğrultusunda ilçede görevli jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtararak, sahibine teslim etti. Keçileri kurtarıldığı için yetkililere teşekkür eden Mehmet Şahin, "Emeği geçenlere teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun. Mahsur kalan keçilerimi kurtarmak için bulunduğum dağ başına kadar ekipler kısa süre içerisinde geldi. Rabbim tekrar hepsinden razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL