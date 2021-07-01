ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, sarp kayalık bölgedeki ayrı noktalarda 10 gün boyunca mahsur kalan keçi ve yavrusu, 40 metre yükseğe tırmanan ekip tarafından iple erişim teknikleri kullanılarak kurtarıldı.

ANTALYA'da, sarp kayalık bölgedeki ayrı noktalarda 10 gün boyunca mahsur kalan keçi ve yavrusu, 40 metre yükseğe tırmanan ekip tarafından iple erişim teknikleri kullanılarak kurtarıldı.

Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi Sarpkaya bölgesinde, Ercan Özkan'a ait keçi ve yavrusu, 10 gün önce çıktıkları sarp kayalık bölgede mahsur kaldı. Özkan, keçilerinin kurtarılması için yardım isteyince bölgeye İHH insani arama- kurtarma ekibi yönlendirildi. Harekete geçen İHH ekibi, keçilere ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipten Ali Uygur ve Mevlüt Koç, keçilerin Sarpkaya bölgesinde olduğunu belirledi. 40 metrelik yüksekliğe tırmanan ikili, iple erişim tekniklerini kullanarak, önce keçiyi sonra da başka noktada bulunan yavrusunu kurtardı. Yavru keçi hemen annenin yanına gelip, emmeye başladı.

İHH Başkanı Ali Uyar, Ercan Özkan'ın bizi arayarak durumu haber vermesinden sonra Sarpkaya bölgesinde ayrı yerlerde mahsur kalan anne keçi ve yavrusunu kurtardık dedi.

Keçilerine kavuşan Ercan Özkan da 10 gündür mahsur kalan keçilerimi kurtardıkları için İHH ekibine teşekkür ediyorum diye konuştu.

ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI
ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI
ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI
ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI
ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI
ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI
ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI
ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI
ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:49:21. #1.16#

title