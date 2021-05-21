Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi
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Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi

Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kıyıya fazla yaklaşınca kayalara çarparak hasar alan ve yarısına kadar suya gömülen lüks yat, çekildiği Palamütbükü Sahili'nde tamir edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kıyıya fazla yaklaşınca kayalara çarparak hasar alan ve yarısına kadar suya gömülen lüks yat, çekildiği Palamütbükü Sahili'nde tamir edildi. İçindeki 6 kişi balıkçılar tarafından kurtarılan yat, bakım için Bodrum'a götürülecek.

Bodrum'dan Marmaris'e seyir halinde olan, içinde 4'ü yolcu 6 kişinin bulunduğu 14 metre uzunluğundaki 'Çaypo' isimli lüks yat, 14 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında, Datça Yarımadası Knidos Burnu yakınlarında kıyıya fazla yaklaşınca kayalara çarptı. Hasar gören ve su alarak, yarısına kadar batan yat için bölgede avlanan balıkçılar harekete geçti. Balıkçılar, teknenin kaptanı ve mürettebatından 1 kişi ile 4 yolcusunu kendi teknelerine aldı. Trol teknesine yedekledikleri yatı, Palamutbükü Sahili'ne kadar çekerek getiren balıkçılar, daha sonra avlanmak üzere tekrar bölgeye döndü. Lüks yatın altındaki 1,5 metrelik yarık, vinçle kaldırılarak tamir edildi. Tekrar yüzdürülen yatın bakımı için Bodrum'daki bir tersaneye götürüleceği belirtildi.


Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi
Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi
Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

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