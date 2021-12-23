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Kayak yaparken düşen vatandaş paletli kızak ile kurtarıldı

Kayak yaparken düşen vatandaş paletli kızak ile kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'de kayak yapan vatandaş kontrolünü kaybederek düştü.

KOCAELİ (İHA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'de kayak yapan vatandaş kontrolünü kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen vatandaş sağlık ekiplerince kızaklı sedye ile kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde, Murat T. isimli vatandaş kayak yaparken kontrolünü kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen vatandaş bir süre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile ilk müdahalesi yapılan şahıs için 112 ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine paletli ATV ile kızaklı sedye ile gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahalesini yaparak soğuktan etkilenmemesi için sıkıca sardı. Emniyete alınan şahıs, aşağıda bekleyen ambulans ile hastaneye sevk edildi. - KOCAELİ

Kayak yaparken düşen vatandaş paletli kızak ile kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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