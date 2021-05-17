Kayahan'ın şarkısıyla taciz etti
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Kayahan'ın şarkısıyla taciz etti

Kayahan'ın şarkısıyla taciz etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eski kaymakam Mustafa Barış, taciz ettiği Tuğçe Y.'ye, Kayahan'ın 'Devamı Var' şarkısının klibini yolladı. Mahkeme bunu taciz olarak saydı. İşte haberin ayrıntıları

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İstanbul'da eski kaymakam Mustafa Barış İ. hakkında cinsel taciz suçlamasıyla sıradışı bir dava açıldı. Çocuğunun tedavisi için gittiği Şişli'deki psikiyatri kliniğinde görevli asistan Tuğçe Y. (23) ile yakınlık kurmaya çalışan eski kaymakam, arkadaşlık kurmak için yaptığı hamleler başarılı olmayınca genç kadına Kayahan'ın 'Devamı Var' adlı klibini gönderdi.

Tacizlerden bunalan Tuğçe Y., soluğu savcılıkta aldı ve o klibi delil sayıp şikayetçi oldu. Soruşturmasını tamamlayan savcılık emsal niteliğinde bir dava açtı. İddianamede, söz konusu videoyla "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçu işlendiğine kanaat getirildi.

Kayahan klibinde, kadın oyuncunun kapısına giderek hediyeler götürüyor. Kadın oyuncunun Kayahan'ı reddetmesine rağmen Kayahan oyuncu ile görüşmek için ısrarcı davranıyor. ve bu sırada aşk dolu şarkısını söylüyor...

Kayahan'ın şarkısıyla taciz etti
Kayahan'ın şarkısıyla taciz etti
Kayahan'ın şarkısıyla taciz etti

Kaynak: Snob Magazin

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