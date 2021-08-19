Kayahan'ın Kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a şok yanıt!

2015 yılında vefat eden sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan İpek Açar'a tepki göstermişti. Beste Açar, "Ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım" diyen İpek Açar'a anında cevap verdi. Beste Açar, "Babam yattığı yerde huzurlu değil" dedi. İşte Beste Açar'ın konu hakkındaki yeni açıklamaları...

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar yeniden karşı karşıya geldi. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili bu kez soyadı polemiğiyle gündemde.

"BABAMIN SOYADINI KULLANMA ARTIK!"

Dün sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını paylaşan Beste Açar, altına bu notu düştü: "Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken bana defalarca gelen mesajları var. Babam diyor ki; "İpek hanım soyadımı evlendiği için hiç bir yerde ne tek başına ne de şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasın iznim yoktur"

"İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir"

"ŞUURSUZCA KONUŞUYORSUN, SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİM!"

Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar isyan etti.

Açar, "Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik." dedi.

Rahmetli eşinni soyadını kullanmaya devam edeceğini söyleyen İpek Açar, "Son nefesime kadar da Kayahan beyin bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim. Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum" dedi.

"BABAM YATTIĞI YERDE HUZURLU DEĞİL"

Bu açıklamadan sonra Beste Açar'dan İpek Açar'a sert bir yanıt verdi.

İşte Beste Açar'ın açıklamaları: "Babam da seni esefle kınıyor! Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdınız? Açıklamaların şuursuz olduğunu söyleyen İpek Tüter Kömürcü hanıma cevap vermek istiyorum.

Babam yattığı yerde huzurlu değil. İnançlarına ve fikirlerine saygısızlık yaptın. Lütfen babamı serbest bırak. Babama yaşasaydı senin bu soyadını kullanmana izin vermezdi. Senin neden inat ettiğini çok iyi biliyorum. Sizi kendiniz olmaya davet ediyorum. Yalan söylemek kendini inkar etmektir. Hodri meydan! İpek Açar'ı hesabından da hayatından da sil lütfen. Büyük ustaya sevgi ve saygın olsun!"

İpek Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti. Açar, evlenmesine rağmen halen rahmetli eşi Kayahan'ın soyadını kullanmayı tercih ediyor.

Kaynak: Snob Magazin