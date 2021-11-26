Kaya Olgar kimdir, öldü mü, neden öldü? Kaya Olgar neden öldü, hastalığı neydi? Kaya Olgar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi!

Kaya Olgar öldü mü? Kaya Olgar neden vefat etti? Kaya Olgar hastalığı neydi? Kaya Olgar kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Kaya Olgar'ın hayatı ve biyografisi!

KAYA OLGAR ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Arka Sokaklar, Çılgın Bediş gibi dizilerde rol alan oyuncu Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti. Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1990'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar, hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAYA OLGAR KİMDİR?

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar; Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.

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