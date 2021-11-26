Kaya Olgar kimdir, öldü mü, neden öldü? Kaya Olgar neden öldü, hastalığı neydi? Kaya Olgar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi!
Son dakika gelen haberlere göre, Çılgın Bediş'in oyuncusu Kaya Olgar, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Kaya Olgar kimdir, öldü mü, neden öldü? Kaya Olgar neden öldü, hastalığı neydi? Kaya Olgar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. Detaylar sizlerle...
Kaya Olgar öldü mü? Kaya Olgar neden vefat etti? Kaya Olgar hastalığı neydi? Kaya Olgar kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Kaya Olgar'ın hayatı ve biyografisi!
Arka Sokaklar, Çılgın Bediş gibi dizilerde rol alan oyuncu Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti. Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
1990'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar, hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu.
22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar; Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Haberler.com - Gündem