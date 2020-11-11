Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
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Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem

11.11.2020 08:31 | Son Güncelleme: 11.11.2020 08:35
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya düşme tehlikesine karşı yamaçlar, çelik ağlarla örülüyor.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya düşme tehlikesine karşı yamaçlar, çelik ağlarla örülüyor. Özel dağcı ekibinin yürüttüğü çalışmanın tamamlanması ile ilçe, kaya düşme tehdidinden kurtulacak.

Çamlıhemşin ilçesinde ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası ve Zil Kale'ye giden yolun geçtiği güzergahta yaşanan kaya düşmeleri üzerine harekete geçildi. İlçenin kaya tehdidinden kurtarılması için karayolları ekipleri, yolu beton bariyerlerle çevirdi, özel dağcılar halatlarla tırmandıkları yamaçta riskli kayaları düşürmeye başladı. Kayaların düşürülmesi ile yamaç, çelik ağlarla örülecek. Çalışmanın tamamlanması ile ilçe kaya tehdidinden kurtulacak.

'YAMAÇ ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLECEK'Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, zamanında yol yapılırken ekiplerin ihtiyaç olduğu kadar kayayı kırarak, yolu açtığını söyledi. Haşimoğlu, "Bu yamaçtan düşen kayalar nedeniyle çok olumsuz olaylar da yaşadık. Karayolları bu yamacı çelik ağlarla örecek ve kayalar kapanacak. Kaya ve odun düşmesinin önüne geçilecek. Buradaki çalışmaları dağcılar yürütüyor. Dağcılar iplerle sarkarak kayaların üzerindeki bitkileri, ağaçları, oynayan kayaları temizliyor. Kısa sürede çalışmaların tamamlanması planlanıyor" dedi.

'TEHLİKE SONA ERECEK'Çamlıhemşin'de esnaf Ayşe Kesici "Yamaçtan zaman zaman taş düşüyordu, aşağıdan akan bir yaya ve araç trafiği var, büyük tehlike oluşturuyordu. Maalesef yukarıdan düşen bir taş sebebiyle bir çocuğumuz da hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu tehlikenin önüne geçmek için çalışmalar başlatıldı, kısa zamanda bitirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Adem Maçça ise, "Burada esnafım, birçok kez yukarıdan taş ve odun düştüğünü gördüm, tehlikeler atlatıldı. Uzun zamandır buraya önlem alınması için talebimiz vardı, nihayet çalışmalar başladı. Duvar, çelik tellerle örülecek ama yukarıdaki ormanlık alandan gelebilecek taşları önlemek için bir bariyer de yapılması şart" ifadelerini kullandı.


- Rize
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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