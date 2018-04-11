Kaya, Asfalt ve Kilitli Parke Taşı Şantiyelerini İnceledi
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, asfalt plent tesisleri ve kilitli parke taşı üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, asfalt plent tesisleri ve kilitli parke taşı üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
Asfalt plent tesislerini gezen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kurumun yol ağına dikkati çeken Kaya, "2018 yılı iş sezonu boyunca yatırım programı dahilinde yolların kalitesi artacak. Yaz sezonu öncesinde çalışanlara kolaylıklar diliyorum." dedi.
Daha sonra Sivas- Ankara karayolu üzerinde bulunan kilitli parke taşı üretim tesislerine geçen Genel Sekreter Kaya, kilitli parke taşı üretim çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.