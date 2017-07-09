Kavurucu Sıcakta Yol Çalışması

Ceylanpınar ilçe kırsalında 2017 asfaltlama programında yer alan yolların asfaltlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.



Tekinler Mahallesinde devam eden asfalt öncesi dolgu çalışmasını yerinde inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Büyükşehir Belediye Koordinatörü Mahmut Boz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yol yapımında çalışan işçiler ise sıcak havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü gözlendi.



Çalışmaların sürdüğü Tekinler kırsal yolunun önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Bayol, yolun asfaltlanmasıyla birlikte çevre mahallelerin de rahat bir nefes alacağını ifade etti. 2017 asfalt programı kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bayol, "2017 yılı için Büyükşehir Belediyemiz ile Ceylanpınar Belediyemizin ortak çalışmaları neticesinde Ceylanpınar ilçe kırsalında 60 Kilometrelik yol asfalt programa alındı. Programa alınan asfaltlama çalışmasının 12 kilometresinin startı Tekinler Mahallesinde verildi. İnşallah en kısa zamanda yol asfaltlanarak başta Tekinler mahalle sakinleri olmak üzere çevre mahalle sakinlerinin hizmetine girecek. Çalışma başlatılan bu yolumuz önem arz ediyor. Bu yolumuz grup yollarını birbirine bağlayan merkezi bir yolumuzdu. Sürdürülen çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve Daire Başkanımız Emin, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Yaşar Beye ve sıcak havaya aldırış etmeden çalışan işçilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Tekinler mahalle muhtarı Halil Pilis de sürdürülen çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi başta olmak üzere Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ŞANLIURFA