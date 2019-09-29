Kavşakta "drift" yapan sürücü kamerada

29.09.2019 10:10

Erzurum'da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta "drift" yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kimliği belirsiz bir sürücü gece saatlerinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde olduğu tahmin edilen kavşakta yolun boş olduğunu görünce altındaki lüks araçla "drift" yaptı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

(Sefa Tetik/İHA)

Kaynak: İHA