Kavruk diziden ayrılıyor mu? Sefirin Kızı Kavruk kimdir?

Sefirin Kızı Kavruk diziden ayrılıyor mu? Kavruk ölüyor mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Edip Tepeli'nin canlandırdığı Kavruk Ömer karakteri diziden çıkıyor mu? Daha önce Sedat'ın ateş etmesi sonrası bir kez daha diziden çıkıp çıkmayacağı merak edilen Kavruk karakteri hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Sefirin Kızı dizisinde Edip Tepeli'nin canlandırdığı Kavruk Ömer karakteri yaralandı. Son zamanlarda pek çok başrolün diziden ayrılması sonrası Kavruk'un da diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Kavruk diziden ayrılıyor mu?

KAVRUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kavruk Ömer karakterini Edip Tepeli canlandırmaktadır.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisi ile elde etti.

Siyah Beyaz ve Renkli, Emek Sahnesi'nde çalışmalar yürüttü. Emek Sahnesi'nde Küskün Müzikal'de rol aldı. Ayrıca Pınar Yıldırım ile beraber yönettiği Nazım Hikmet Memleket oyununu hazırladı. Şehir Tiyatroları'nda İstanbul Efendisi ve Sırça Hayvan Koleksiyonu oyunlarında boy gösterdi.

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur. 2017 yılında New York'ta oyuncu Ayşecan Tatari ile evlendi.

EDİP TEPELİ OYNADIĞI DİZİLER

2019 - Sefirin Kızı (Kavruk Ömer)

2018 - Yaşamayanlar (Şişman)

2017 - Hayati ve Diğerleri (Üzeyir)

2017 - Yıldızlar Şahidim (Harun)

2017 - Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)

2017 - Seni Kimler Aldı (Sinan)

2014 - Kurt Seyit ve Şura

KAVRUK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmese de karakterin yaralandığı ve ağır yara aldığı görülüyor. Yaşama veda ettiği gösterilse de bir sürpriz olup olmayacağına dair yapım şirketi bir açıklamada bulunmadı.