Kavgayı Ayırmak İsterken Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü

Tokat'ta piknik yapan iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavga sırasında kalp krizi geçiren 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Bula köyü yakınlarındaki Gümenek mesire alanında piknik yapan iki grup arasında, iddiaya göre araç geçişi nedeniyle kavga çıktı.

Bıçak, pala, demir levye ve beyzbol sopasının da kullanıldığı kavgada iki taraftan 4 kişi yaralandı. Kavga sırasında bazı araçlar da zarar gördü.

Bu sırada taraftarı ayırmak isteyen Fatma Altay (70), kalp krizi geçirdi. Piknik alanında bulunan bir doktorun müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan 4 kişi de kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, taraftara müdahale ederek, kavgayı yatıştırdı.

Kavgaya karışan bazı kişiler jandarma tarafından gözaltına alındı.