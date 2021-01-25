Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan bölüm başkanı öldü
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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan bölüm başkanı öldü

25.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:18
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan bölüm başkanı öldü

MERSİN'in Anamur ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken H.C. (29) tarafından bıçaklanan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin (29), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Anamur ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken H.C. (29) tarafından bıçaklanan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin (29), hayatını kaybetti.

Olay, 23 Ocak Cumartesi günü Güzelyurt Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi Cerenler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavganın taraflarından birinin savurduğu bıçak darbeleriyle kasığından yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bekar olan öğretim görevlisinin cenazesi yapılan otopsinin ardından dün Anamur'da toprağa verildi.

Polis ekipleri, Tekin'in ölümüne neden olan şüphelinin kimliğinin H.C. olduğunu tespit etti. Ekipler, H.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan bölüm başkanı öldü
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan bölüm başkanı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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