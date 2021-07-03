Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı; o anlar kamerada
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Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı; o anlar kamerada

Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, birbirine giren iki genç kızı çevredeki esnaf ayırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, birbirine giren iki genç kızı çevredeki esnaf ayırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi'ndeki çarşı merkezinde meydana geldi. 18 yaşlarındaki 2 genç kız, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kızlar kavgaya tutuştu. Çevredeki esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı.Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı. Genç kızların kavgası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı; o anlar kamerada
Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı; o anlar kamerada
Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı; o anlar kamerada
Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı; o anlar kamerada
Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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