Kavgada ölen iki kişi toprağa verildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı iş yeri komşusunca öldürülen kadın ile kavga sonrasında intihar eden kişi toprağa verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı iş yeri komşusunca öldürülen kadın ile kavga sonrasında intihar eden kişi toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Aysim Erülker ile Levent Doğan'ın cenazeleri, Ahrandı Belediye Mezarlığı'nda ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, olayda hayatını kaybeden Erülker ile Doğan'ın yakınları katıldı. Cenaze töreni sırasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dün tartıştığı iş yeri komşusu Aysim Erülker'i öldüren Levent Doğan, kavgayı ayırmaya çalışan kendi annesi Nilgün Doğan'ı da bıçakla yarayıp, 4'üncü kattan atlayarak intihar etmişti. Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Levent Doğan da müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Kaynak: AA