Kavgada hıncını alamayan şahıs, kendi motosikletini yaktı

Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi

Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu

Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

Sakarya'da bir şahıs, kavga sonrasında hıncını kullandığı motosikletten çıkardı. Belediye binası önünde motosikletini ateşe veren şahsın olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yangın, Karasu İlçesi İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karasu Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. Ş. isimli şahıs ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ş., hıncını motosikletten çıkardı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Kullandığı motosikleti ateşe veren B.Ş., hızla olay yerinden kaçtı. Motosikletin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Plakasız motosiklet yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN