Kavgada bıçaklanan iki kardeşten biri öldü
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Kavgada bıçaklanan iki kardeşten biri öldü

Kavgada bıçaklanan iki kardeşten biri öldü
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da kavga ettikleri Hakan Altın (35) tarafından bıçaklanan iki kardeşten Tarık Bozat (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da kavga ettikleri Hakan Altın (35) tarafından bıçaklanan iki kardeşten Tarık Bozat (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Mihmandar Caddesi'nde meydana geldi. Kardeşi Remzi Bozat (22) ile yürüyüşe çıkan Tarık Bozat, bir gün önce tartıştığı Hakan Altın ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçağını çeken Hakan Altın, Tarık Bozat'ı karnından, Remzi Bozat'ı ise kolundan bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kardeşler, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden Remzi Bozat tedavisinin ardından taburcu edildi. Yoğun bakıma alınan Tarık Bozat ise dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan, ifadesinde, "Benden bisikletimi istediler; vermeyince tartıştık. Küfredip bana vurdular. Bıçak da Tarık'ın elindeydi. Elinden alırken arbede sırasında yaralandılar. Korkup bıçağı atarak kaçtım" diyen Altın, tutuklandı.


Kavgada bıçaklanan iki kardeşten biri öldü
Kavgada bıçaklanan iki kardeşten biri öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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