Kavgada bıçaklanan genç öldü Bayburt'ta çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Bayburt'ta çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi'ndeki pazar yerinde A.Ö. (15) ile H.A.O. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, vücuduna bıçak darbesi alan H.A.O. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan H.A.O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.Ö. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA