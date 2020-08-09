Kavgada bıçaklanan genç öldü
Bayburt'ta çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
09.08.2020 01:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 01:23
Bayburt'ta çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi'ndeki pazar yerinde A.Ö. (15) ile H.A.O. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, vücuduna bıçak darbesi alan H.A.O. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan H.A.O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.Ö. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA