Kavgada başından vurulduktan sonra otomobille 3 kilometre gitmiş (2) - Haberler
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Kavgada başından vurulduktan sonra otomobille 3 kilometre gitmiş (2)

Kavgada başından vurulduktan sonra otomobille 3 kilometre gitmiş (2)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

2 KİŞİ TUTUKLANDIManavgat'ta kaza ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerinin başından vurulmuş halde bulduğu Fatih Şahin'in öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden adliyeye sevk edilen B.K., S.D. ve S.B., savcılık sorgularında suçlamaları reddetti.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Manavgat'ta kaza ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerinin başından vurulmuş halde bulduğu Fatih Şahin'in öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden adliyeye sevk edilen B.K., S.D. ve S.B., savcılık sorgularında suçlamaları reddetti. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden B.K. ve S.B. 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İ.E. ve C.B.'nin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

Fatih Şahin, Manavgat, Polis, Güncel, Haber

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