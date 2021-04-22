Kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü

Kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde A.A. kavga ettiği kayınbiraderi Semih Özmen'i (27) tabanca ile vurarak öldürdü.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde A.A. kavga ettiği kayınbiraderi Semih Özmen'i (27) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112 Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında A.A. ile kayınbiraderi Semih Özmen arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.A. yanındaki tabancayla Semih Özmen'e ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Semih Özmen'i ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Semih Özmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis tarafından gözaltına alınan A.A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü
Kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber
Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber
Terlik, silah sayıldı! Yaşlı kadına işkence yapan bakıcı için 3.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Terlik, silah sayıldı! Yaşlı kadına işkence yapan bakıcı için 3.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ezgi Mola Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Bülent Uygun Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:29:11. #1.16#

title