Kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü
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Kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü

Kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs traş olmak için gittiği berberle henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti.

Sancaktepe'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs traş olmak için gittiği berberle henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Şahıs 10 gün sonra tekrar aynı dükkana gelerek berberi öldürdü.

Olay, 13 Ağustos Cuma günü Sancaktepe Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen İshak D. traş olmak için cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına girdi. Berber Mehmet A. ile İsak D. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Bir süre küfürleştikten sonra sinirlenip dükkandan ayrılan İsak D., aradan 10 gün geçtikten sonra berber dükkanına tekrar gelerek 64 yaşındaki Mehmet A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Şahıs olayı gerçekleştikten sonra hızlıca uzaklaştı.

Kıskıvrak yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde şahsı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandı

İsak D.'nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Öte yandan İsak D.'nin olay yerine giderken görüntüleri kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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